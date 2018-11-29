الادعاء العام في طوكيو ينفي احتجاز كارلوس غصن لفترة أطول من اللازم

نفى مكتب الادعاء العام في طوكيو اليوم، ما تردد بأن اليابان احتجزت كارلوس غصن رئيس شركة نيسان للسيارات لفترة أطول من اللازم.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، أن شين كوكيموتو نائب المدعى العام في طوكيو أوضح - في تصريح للصحفيين اليوم - أن غصن - المحتجز على ذمة اتهامات بالتهرب من الضرائب - احتجز بناء على أمر صادر من المحكمة، وأن مكتب الادعاء العام ليست لديه النية لاحتجازه لفترة طويلة دون مبرر.



وأعرب كوكيموتو عن اعتقاده بأن غصن يخضع للاستجواب بشكل سليم وملائم.