ثقافية "حقوق الإنسان" تنظم حفل توقيع للمجموعة القصصية "ديكور"

عقدت مي حمدي، عضو الأمانة الفنية ومسؤول لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، حفل توقيع ومناقشة لمجموعتها القصصية الصادرة بعنوان "ديكور" والتي تقدم مجموعة من القصص القصيرة لمواقف حياتية وإنسانية.



يأتي في إطار الاهتمام بالأنشطة الثقافية، والتعبير عن القضايا الاجتماعية، بما يتوافق مع أهداف المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان.



شارك في النقاش مجموعة من النقاد المتخصصين، إلى جانب المهتمين بالمجال الأدبي والثقافي، حيث تم قراءة مقتطفات من المجموعة، ومناقشة الرأي الأدبي حولها.