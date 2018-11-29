تقارير: حميد أحداد اقترب من الرحيل عن الزمالك

قالت تقارير صحفية مغربية، اليوم، إن حميد أحداد مهاجم الزمالك، اقترب بشكل كبير من الرحيل عن النادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.



وأوضح موقع "هيسبورت" المغربي، أن ابتعاد أحداد عن المشاركة بشكل منتظم في مباريات الزمالك، سيكون السبب الرئيسي في الرحيل عن النادي في يناير المقبل، مشيرًا إلى أن اللاعب سيعود إلى ناديه السابق الدفاع الحسني الجديدي المغربي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.



ونفى الموقع، التقارير التي أشارت إلى وجود صفقة تبادلية بين ناديي الزمالك والوداد المغربي، تقضي بانتقال حميد أحداد للوداد، مع انضمام اللاعب إسماعيل حداد لصفوف الزمالك، مؤكدا أن وكيل حميد أحداد نفى الأمر تماما.