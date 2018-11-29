الدفاعات السورية تسقط طائرة إسرائيلية و4 صواريخ موجهة

أفاد مصدر أمني سوري مسؤول، مساء اليوم، بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، خلال هجوم شنه طيرانه على منطقة الكسوة جنوبي البلاد.



وأكد المصدر ذاته أن الدفاعات السورية أسقطت طائرة حربية إسرائيلية، وكذلك أربعة صواريخ موجهة قبل وصولها لأهدافها، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وأضاف: منظومات الدفاع الجوي السورية قادرة على التصدي لأي هدف معادية بدقة متناهية، وأنها أسقطت جميع الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها.



فيما لم تكشف وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن حجم الخسائر سواء في صفوف القوات الإسرائيلية أو صفوف الجيش السوري، موضحة أن قواتها مازالت تتصدى لهجوم الاحتلال.

