رئيس "مياه الأقصر" يبحث مع وفد البنك الأفريقي مشروع الصرف الصحي المتكامل

استقبل اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الخميس، الوفد الإستشارى للبنك الإفريقي ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل، حيث أكد لهم حرصه على أهمية تغطية المشروع لكافة المناطق المحرومة من الصرف الصحى بإسنا.



وضم اللقاء عددا من مديرى ومسئولى إدارات التخطيط ومتابعة المشروعات والمكتب الفني والعلاقات العامة والتوعية.



وكانت الدكتورة صباح خليفة المدير الإقليمى بمعهد الشئون الثقافية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد أجرت عدة لقاءات موسعة مع رؤساء المدن للتعرف على العديد من المشاكل التى تواجه تلك المناطق حيث أكدت فى لقائها مع رئيس شركة المياه حرصهم على البدء بجلسات حوار مع المواطنين، وإطلاعهم على الخطوات الأولى لبدء المشروع حتى يكون المواطن شريكا فى التنفيذ.



وكان الوفد قد زار العديد من قرى إسنا لمتابعة مناطق إنشاء المحطات بما يضمن إنهاء كافة مشاكل الصرف بها وشملت الزيارة مناطق كيمان المطاعنة، أصفون، الشغب، العديسات قبلى وبحرى، حلفا، الدبابية، المعلا، الهنادي.