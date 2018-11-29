هبوط اضطراري لطائرة أنجيلا ميركل قبل توجهها لقمة العشرين

اضطرت طائرة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، للهبوط اضطراريا، مساء اليوم، وهي في طريقها إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة مجموعة الـ20.



وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" أن طائرة ميركل اضطرت للهبوط بسبب خلل فني في الأنظمة الالكترونية، وقرر الطاقم أثناء مرور الطائرة بأجواء هولندا الرجوع إلى ألمانيا بعد ساعة من إقلاعها.



وهبطت الطائرة بسلام في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، ومن المقرر أن تستقل ميركل طائرة أخرى لمواصلة الرحلة إلى بوينس آيرس، للحاق بقمة العشرين.

