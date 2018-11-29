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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:41 م

الرئيس العراقى يؤكد أهمية تحقيق الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي

برهم صالح
برهم صالح
أ ش أ
dostor.org/2416450

أكد الرئيس العراقى برهم صالح أهمية تحقيق الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي في العراق.

وقال صالح، خلال لقائه في قصر السلام ببغداد اليوم الخميس، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج يرافقه المدير الإقليمي للبنك الدولي لآسيا الوسطى ساروج كومار، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، إن تحقيق الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي في العراق ليس هدفا وحسب بل هو أيضا أساس للاستقرار السياسي ومشروع استراتيجي مهم للتنمية المستدامة والتطور المدني في البلاد.

وأشار إلى أهمية دعم البنك الدولي لمشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق، فضلا عن إجراء الإصلاحات المناسبة ومكافحة الفساد وضرورة تطوير وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وضمان مستلزمات إعادة الأعمار.

من جانبه، أوضح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن البنك الدولي عازم على دعم الاقتصاد العراقي بشكل إيجابي والعمل على دعم الشراكة مع المؤسسات المالية العراقية، من خلال زيادة مجالات التعاون واعتماد الاستثمار الأفضل للموارد والطاقات.

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