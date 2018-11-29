الرئيس اليمنى يؤكد رغبة بلاده فى السلام

أكد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي مجددا رغبة اليمن الصادقة للسلام المستند إلى المرجعيات الثلاث التي أجمع عليها الشعب اليمني وباركها العالم أجمع، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.



وأضاف الرئيس اليمني، في كلمته بمناسبة الذكرى الـ51 لعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر، أوردتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الشعب اليمنى سيصنع مستقبله الواعد في اليمن الاتحادي الجديد، يمن العدالة والمساواة والحرية والحكم الرشيد.



وقال إن الانتصارات التي يحرزها أبطال الجيش الوطني والمقاومة في مختلف الجبهات والميادين وتضحيات كافة أبناء الشعب اليمني في معركتهم ضد الكهنوت، واستبداد ميليشيا جماعة الحوثي تؤكد وفاء أولئك الأبطال لتضحيات الآباء في سبيل الحرية والكرامة والاستقلال.



وأكد إدراكه لحجم المعاناة في ظل وضع اقتصادي حرج مترتب على عبث الميليشيا، مجددا توجيهاته إلى الحكومة بمضاعفة جهودها للتخفيف من آثار الوضع الاقتصادي، وأشاد بمواقف وجهود الدول الشقيقة ومساهمتهم في تخفيف معاناة اليمن واليمنيين.