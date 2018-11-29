رئيس جامعة المنيا يستقبل الأديب النمساوى دانيل ثيفر

استقبل الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، دانيل ثيفر الحاصل على جائزة الأدب النمساوي لعام 2018، وإيرست موستجل نائب مدير المكتب الثقافي في السفارة النمساوية؛ وذلك في إطار التعاون بين الجامعة ممثلة في قسم اللغة الألمانية بكلية الألسن، والسفارة النمساوية ممثلة في المكتب الثقافي بالسفارة.



وحضر اللقاء كل من الدكتور أبوبكر محيي الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،والدكتورة مروة الشريعي رئيس قسم اللغة الألمانية بكلية الألسن جامعة المنيا ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.



وعقب اللقاء عقدت ندوة ثقافية تعريفية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الألسن بالقاعة الصغرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالجامعة، حاضر فيها الأديب دانيل ثيفر متحدثًا عن الأدب النمساوي وجائزة الأدب وملامح الأدب النمساوي والخصوصية التي تميز الأدب الناطق باللغة الألمانية.



كما ناقشت إيرست موستجل خلال الندوة، سبل التعاون بين السفارة النمساوية وجامعة المنيا، والمنح المقدمة لدعم الطلاب في البعثات العلمية.