القاهرة : الخميس 29 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
محافظات
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:32 م

"صالون وطن" بقنا يناقش توصيات منتدى شباب العالم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2416444

شهد أمين حزب "مستقبل وطن" في محافظة قنا الدكتور عباس منصور افتتاح فعاليات ثالث جلسات "صالون وطن"، والتي تناقش توصيات منتدى شباب العالم.
وأكد عباس أن حزب مستقبل وطن واحد من أكبر الأحزاب السياسية على الساحة السياسية في مصر، وأن منتدى شباب العالم الذي عقد بمدينة شرم الشيخ مطلع الشهر الجاري بعث بعدة رسائل لكل دول العالم، أهمها أن مصر بلد الأمن والآمان والاستقرار، وتملك قيادة سياسية تسير بالوطن نحو الريادة والاستقرار على مختلف الأصعدة.
وأشار أمين التدريب والتثقيف بالحزب الدكتور محمد أبوالفضل بدران إلى أن الاتجاه نحو أفريقيا بات من أهم القضايا ويلقى اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبارها ثقلا سياسيا واقتصاديا لمصر.
وأضاف: أن الشباب له الدور الأكبر في الانتخابات المحلية القادمة، وأن هناك برنامجا متكاملا يتم إعداده لتأهيل الشباب لخوض الانتخابات المقبلة، ويتم أيضا إعداد برنامج لعقد سلسلة ندوات تثقيفية لجميع فئات المجتمع.
وقالت أمينة المرأة بالحزب عضو مجلس النواب سحر صدقي، إن منتدى شباب العالم أرسل ثلاث رسائل مهمة للغاية، أولها أن مصر بلد الأمان، وستظل كذلك رغم كل ما يحاك لها من مخططات، والرسالة الثانية أن مصر لديها شباب قادر على تحمل المسئولية، شباب واع وعلى قدر كبير من العلم والمعرفة، وثالث الرسائل إعادة مصر لدورها الريادي في الوطن العربي وإفريقيا والعالم.
وأشارت إلى تنظيم زيارة من شباب الحزب في المحافظة لمتحف القوات الجوية في القاهرة، وتنظيم العديد من الدورات التدريبية لكتابة السيرة الذاتية ودراسات الجدوى للمشروعات الشبابية، وتوفير منح دراسية للفئة العمرية من ١٥- ٣٥ سنة تشمل الإقامة والتعليم والمصروفات.
وقال أمين شباب حزب مستقبل وطن بقنا وممثلها في منتدى شباب العالم محمد عبدالستار علي، إن منتدى شباب العالم انعقد بمدينة شرم الشيخ مطلع الشهر الجاري بمشاركة ٥٠٠٠ شباب مثلوا ١٦٠ دولة، وضم محاور "التنمية والسلام والإبداع"، وتم عقد ٣٢ ورشة عمل تحدث خلالها ١٤١ متحدثا من مختلف دول العالم، وتقديم ٣٢ موهبة فنية وعرض مسرحية "الزائر" للمخرج خالد جلال، والتي تدور فكرتها حول مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار الهواتف الذكية على حياتنا، وشارك في التمثيل فيها ١٤ جنسية مختلفة.
وأضاف: أنه تفاعل أكثر من ٣ ملايين شخص مع الصفحة الرسمية للمنتدى وتابع البث المباشر له أكثر من ٥ ملايين شخص، كما تم عقد نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية، بحضور ممثلي ٦٧ دولة عربية وإفريقية تم خلالها تبادل الرؤى والأفكار من أجل صناعة مستقبل أفضل للوطن العربي والقارة السمراء معا.
من جانبه، بعث أمين المتابعة وتقييم الأداء بالمحافظة الدكتور بدوي المعاون ببرقية تأييدا للرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبة باستكمال الطريق نحو الأفضل للوطن بعد النجاح في تحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق الاقتصاد المصري أعلي معدلات تنمية، مؤكدا أن صالون وطن يناقش مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

منذ اسبوع

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

منذ أقل من شهر

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

منذ أقل من شهرين

مظاهرات بمحيط "الحي الإماراتي" ببورسعيد بعد إصابة 4 أطفال باختناقات

منذ أقل من شهرين

خلطة منال.. النجاح على طريقة محافظ دمياط

منذ أقل من شهرين

بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث كوم النور إلى 18

الآن

«السياحة الدينية»: أسعار برامج الحج الأسبوع المقبل

جولة فى معرض الكتاب القبطى: غياب كتب أبيفانيوس.. منع مؤلفات متى.. وجناح للبابا

اجتماع «مفصولى الوفد» يتحدى أبوشقة.. وسكرتير الحزب: «كلام فارغ»

ترامب يلغي لقاءه مع أردوغان في الأرجنتين

ads
الأكثر قراءة

حبس أب اغتصب ابنته 6 مرات بمساعدة زوجته الثانية فى عين شمس

والد المنتقبة قتيلة المرج: طليقها أطلق النار عليها بعد أن رفضت العودة له

هبوط اضطراري لطائرة أنجيلا ميركل قبل توجهها لقمة العشرين

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

ألبومات الصور

النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)

نجوم الفن على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي (صور)

حكايات الحبّيبة" على جدران كوبرى ستانلى

مريم وجيه.. أول الملتحقين بكلية الفنون الجميلة من مصابي «متلازمة داون»

نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

حبس أب اغتصب ابنته 6 مرات بمساعدة زوجته الثانية فى عين شمس

والد المنتقبة قتيلة المرج: طليقها أطلق النار عليها بعد أن رفضت العودة له

هبوط اضطراري لطائرة أنجيلا ميركل قبل توجهها لقمة العشرين

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

كشكول

نجوم كرة القدم يشهدون احتفالية نهائي "بطولة كأس من أجل مصر "بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس تشارك في حملة 100 مليون صحة

فعاليات متنوعة في اليوم الثاني لقافلة جامعة عين شمس بمحافظة بنى سويف

عروض طلابية في حملة مناهضة العنف ضد المرأة بآداب عين شمس

طلاب الدراسات الإسلامية يشاركون بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة

الأمصار

هبوط طائرة ميركل اضطرارياً في ألمانيا

البحرين تشيد بأمريكا في تفهمها للدور التخريبي لإيران

مخططات إرهابية باستعمال مواد سامة في منطقة خفض التصعيد في إدلب

الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجمات معادية جنوب البلاد

الشرطة الصينية تضبط "أجمل مجرمة في البلاد" "صورة"

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

الهند تطلق 31 قمرًا صناعيًا إلى الفضاء بينها واحد متطور لمراقبة الأرض

"الكلاب".. سر الجاذبية على مواقع التواصل الاجتماعي

تقنية مبتكرة تكشف الأسلحة المخبأة تحت الملابس

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة مستويات عدوى"الحصبة"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎