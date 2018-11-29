"صالون وطن" بقنا يناقش توصيات منتدى شباب العالم

شهد أمين حزب "مستقبل وطن" في محافظة قنا الدكتور عباس منصور افتتاح فعاليات ثالث جلسات "صالون وطن"، والتي تناقش توصيات منتدى شباب العالم.

وأكد عباس أن حزب مستقبل وطن واحد من أكبر الأحزاب السياسية على الساحة السياسية في مصر، وأن منتدى شباب العالم الذي عقد بمدينة شرم الشيخ مطلع الشهر الجاري بعث بعدة رسائل لكل دول العالم، أهمها أن مصر بلد الأمن والآمان والاستقرار، وتملك قيادة سياسية تسير بالوطن نحو الريادة والاستقرار على مختلف الأصعدة.

وأشار أمين التدريب والتثقيف بالحزب الدكتور محمد أبوالفضل بدران إلى أن الاتجاه نحو أفريقيا بات من أهم القضايا ويلقى اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبارها ثقلا سياسيا واقتصاديا لمصر.

وأضاف: أن الشباب له الدور الأكبر في الانتخابات المحلية القادمة، وأن هناك برنامجا متكاملا يتم إعداده لتأهيل الشباب لخوض الانتخابات المقبلة، ويتم أيضا إعداد برنامج لعقد سلسلة ندوات تثقيفية لجميع فئات المجتمع.

وقالت أمينة المرأة بالحزب عضو مجلس النواب سحر صدقي، إن منتدى شباب العالم أرسل ثلاث رسائل مهمة للغاية، أولها أن مصر بلد الأمان، وستظل كذلك رغم كل ما يحاك لها من مخططات، والرسالة الثانية أن مصر لديها شباب قادر على تحمل المسئولية، شباب واع وعلى قدر كبير من العلم والمعرفة، وثالث الرسائل إعادة مصر لدورها الريادي في الوطن العربي وإفريقيا والعالم.

وأشارت إلى تنظيم زيارة من شباب الحزب في المحافظة لمتحف القوات الجوية في القاهرة، وتنظيم العديد من الدورات التدريبية لكتابة السيرة الذاتية ودراسات الجدوى للمشروعات الشبابية، وتوفير منح دراسية للفئة العمرية من ١٥- ٣٥ سنة تشمل الإقامة والتعليم والمصروفات.

وقال أمين شباب حزب مستقبل وطن بقنا وممثلها في منتدى شباب العالم محمد عبدالستار علي، إن منتدى شباب العالم انعقد بمدينة شرم الشيخ مطلع الشهر الجاري بمشاركة ٥٠٠٠ شباب مثلوا ١٦٠ دولة، وضم محاور "التنمية والسلام والإبداع"، وتم عقد ٣٢ ورشة عمل تحدث خلالها ١٤١ متحدثا من مختلف دول العالم، وتقديم ٣٢ موهبة فنية وعرض مسرحية "الزائر" للمخرج خالد جلال، والتي تدور فكرتها حول مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار الهواتف الذكية على حياتنا، وشارك في التمثيل فيها ١٤ جنسية مختلفة.

وأضاف: أنه تفاعل أكثر من ٣ ملايين شخص مع الصفحة الرسمية للمنتدى وتابع البث المباشر له أكثر من ٥ ملايين شخص، كما تم عقد نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية، بحضور ممثلي ٦٧ دولة عربية وإفريقية تم خلالها تبادل الرؤى والأفكار من أجل صناعة مستقبل أفضل للوطن العربي والقارة السمراء معا.

من جانبه، بعث أمين المتابعة وتقييم الأداء بالمحافظة الدكتور بدوي المعاون ببرقية تأييدا للرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبة باستكمال الطريق نحو الأفضل للوطن بعد النجاح في تحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق الاقتصاد المصري أعلي معدلات تنمية، مؤكدا أن صالون وطن يناقش مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.