ميلان الإيطالي يفوز على ديديلانجي بطل لوكسمبرج 5-2 في الدوري الأوروبي

فاز نادي ميلان الإيطالي على ضيفه ديديلانجي بطل لوكسمبرج بنتيجة (5 - 2) خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.



حملت خماسية ميلان توقيع كل من: باتريك كوتروني في الدقيقة 21، واستيلفيو هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66، وهاكن كالهانجولو في الدقيقة 70، وتوم شنيل هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 78، وفابيو بوريني في الدقيقة 81.. فيما أحرز هدفي ديديلانجي كل من دومينيك ستولز في الدقيقة 39، ودافيد توربيل في الدقيقة 49.



وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، خلف ريال بيتيس المتصدر لمجموعته برصيد 11 نقطة.. بينما استمر ديديلانجي في المركز الأخير بدون أي نقطة.



وشهدت الجولة ذاتها، فوز آيك لارناكا القبرصي على مضيفه زيوريخ السويسري (2-1)، وفوز ريد بول سالزبورج النمساوي على ضيفه لايبزيج الألماني بهدف نظيف، وفوز زينيت سانت بطرسبرج الروسي على ضيفه كوبنهاجن الدانماركي بهدف دون رد، وفوز بوردو الفرنسي على ضيفه سلافيا براج التشيكي بهدفين نظيفين، فيما تعادل لودوجوريتس رازجراد البلغاري أمام مضيفه باير ليفركوزن الألماني (11)، وتعادل أندرلخت البلجيكي أمام سبارتاك ترنافا السلوفاكي سلبيا.