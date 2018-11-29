هادي: الشعب اليمني سيكسر الخرافة ويصنع مستقبل اليمن الاتحادي الجديد

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، "أن الشعب اليمني الذي أسقط خرافة الإمامة في قوتها وهزم جحافل الاستعمار وهي في كامل عزها، سيكسر الخرافة وسيصنع مستقبله الواعد في اليمن الاتحادي الجديد، يمن العدالة والمساواة والحرية والحكم الرشيد يمن لا يقبل الاستبداد بمنطقة أو سلالة أو تحت أي مسمى وغطاء، يمن يُسقى بدماء خيّرة أبناءه لأجل أن لا يكون فيه ظالم أو مظلوم".



وقال الرئيس اليمني في كلمته بمناسبة حلول الذكرى الـ 51 لعيد الاستقلال الوطني اليمني 30 نوفمبر:" إن الانتصارات التي يحرزها أبطال الجيش اليمني والمقاومة في مختلف الجبهات والميادين، وتضحيات كافة أبناء الشعب اليمني في معركتهم ضد الكهنوت والاستبداد ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية، تؤكد وفاء أولئك الأبطال لتضحيات الآباء في سبيل الحرية والكرامة والاستقلال".



وأكد عبدربه وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، اليوم الخميس، مجددا للمجتمع الدولي رغبة اليمن الصادقة للسلام، المستند إلى المرجعيات الثلاث التي أجمع عليها الشعب اليمني وباركها العالم أجمع، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.



كما أكد إدراكه حجم معاناة الشعب اليمني في ظل وضع اقتصادي حرج مترتب على عبث الميليشيا الانقلابية، وجدد توجيهاته إلى الحكومة بمضاعفة جهودها للتخفيف من آثار الوضع الاقتصادي، كما أشاد بمواقف وجهود الأشقاء بمقدمتهم السعودية والإمارات، نظير مساهمتهم بتخفيف معاناة اليمن واليمنيين.