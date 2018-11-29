وزير الدفاع التونسي يبحث مع السفير الأرجنتيني سبل التعاون في المجال العسكري

أكد وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، على تطوير وتوسيع مجالات التعاون العسكري تدريجيًا مع الأرجنتين حسب احتياجات المؤسسة العسكرية، مشيدًا بمبادرة الأرجنتين لدفع هذا التعاون بين البلدين.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع التونسي، اليوم الخميس، بسفير الأرجنتين لدى تونس كلاديو روزينكاوج، حيث تركز الحوار حول مجالات التعاون الممكنة بين البلدين في المجال العسكري.



وبدوره، أعرب سفير الأرجنتين عن رغبة بلاده في دعم علاقات التعاون مع تونس في كافة المجالات بما فيها التعاون العسكري.