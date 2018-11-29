السفير السعوى بواشنطن: زيارة ولى العهد لمصر تؤكد متانة العلاقات الاستراتيجية

أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن زيارة ولي العهد محمد بن سلمان إلى مصر تعد تأكيدًا على عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.



وكتب السفير السعودى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "زيارة سمو سيدي ولي العهد لجمهورية مصر العربية تأكيد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين".



وذكر: "المملكة ومصر جناحي الأمة العربية ومركز ثقلهما ومستقبل العلاقة سوف يمضي لآفاق أوسع".



الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل ولي العهد السعودي، الثلاثاء الماضي، وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل حل أزمات المنطقة.