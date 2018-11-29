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اقتصاد
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:24 م

تباين مؤشرات البورصة خلال نوفمبر.. والتداولات 28.4 مليار جنيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2416435

كشف التقرير الشهري للبورصة عن تباين أداء المؤشرات حيث ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 13320 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 0.52 %، بينما على جانب الأسهم المتوسطة مالت إلى الانخفاض، حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 1.98 % مغلقا عند مستوى 682 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 1.86 % مغلقا عند مستوى 1707 نقطة.

كما بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 28.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.2 مليار ورقة منفذة على 551 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 26.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 4.4 مليار ورقة منفذة على 492 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

أما بورصة النيل، سجلت قيمة تداول قدرها 21.2 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 38.9 مليون ورقة منفذة على 3378 عملية خلال الشهر.

واستحوذت الأسهم على 84.15% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 15.85% خلال الشهر.

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