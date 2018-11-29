رئيس الوزراء العراقي: نركز على الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة له

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، أن بلاده تركز على الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة له؛ وذلك من أجل إعمار البلاد وتوفير الخدمات للمواطنين.

وأوضح عبد المهدي - خلال لقاءه بوفد البنك الدولي، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه يجب الاعتماد على القروض المنتجة التي تعزز الاقتصاد والإنتاج وفرص العمل وليس القروض الاستهلاكية التي تثقل الموازنة.



من جانبه، أكد الوفد استمرار البنك الدولي بدعم العراق والتعاون في المشاريع المنتجة، وتبسيط الإجراءات ومساعدة الشباب في تأسيس وتسجيل المشاريع ودعمهم لنجاحها.