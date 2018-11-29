السلطات الإيرلندية تمنع المصارع ماكجريجور من القيادة

منعت السلطات الإيرلندية المصارع العالمي، كونور ماكجريجور، من قيادة السيارة لمدة 6 أشهر متواصلة، إثر تخطيه السرعة المحددة لطرقات البلاد في أكثر من حادثة.



وغرمت الشرطة المصارع مبلغًا قدره 1000 يورو، بينما اعترف الأخير بتجاوز حد السرعة المسموح به مؤخرًا على طريق عام بالقرب من العاصمة دبلن.



وجرى استدعاء "ماكغريغور" إلى المحاكمة عقب تأخره في دفع المخالفة الأخيرة، في حين أكد النجم ندمه لتأخر عملية الدفع وأنه لم يشأ أن تصل الأمور إلى هذا الحد.



وفي ضوء القرار الصادر بحقه، اعتذر النجم عن تجاوز السرعة عقب استدعائه إلى محكمة في بلدة "ناس"، في حين حضر المحاكمة عدد كبير من جمهوره ومحبيه.



ويعرف عن ماكجريجور في إيرلندا حبه للسرعة وارتكاب المخالفات المرورية، إذ أشار القاضي خلال محاكمته الأخيرة إلى ارتكاب النجم مخالفات مشابهة لأكثر من 12 مرة، خلال السنوات الماضية.