بعد القاهرة السينمائى.. أبطال "ليل خارجى" يستعدون لمهرجان "مراكش"

يستعد أبطال الفيلم السينمائي "ليل خارجي" للسفر إلى المغرب لحضور مهرجان مراكش للفيلم السينمائي، غدًا الجمعة، وذلك عقب انتهاء حفل ختام الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي.



ويشارك فيلم "ليل خارجي" في مهرجان مراكش، بحضور أبطاله وهم كل من شريف الدسوقي والذي فاز بجائزة أفضل ممثل في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، وكريم قاسم، ومنى هلا ومخرج الفيلم أحمد عبد الله السيد ومؤلفه شريف الألفي.



"ليل خارجي" من إنتاج شركة حصالة وتوزيع أفلام مصر العالمية، بدعم من شركة "كانون" بالشرق الأوسط ونجوم إف إم.



وتدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أشخاص وهم مو وتوتو ومصطفى والذين يلتقون في ظروف غير متوقعة وتتقاطع حيواتهم معًا، ومن هنا يدخلون في مغامرة لم تكن بالحسبان ويصيروا شاهدين على جانب خفي وغير معلوم من المدينة.