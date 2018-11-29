القاهرة : الخميس 29 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
القبلة
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:15 م

الأزهر الشريف يكشف حقيقة وجود مراكز تابعة له فى أمريكا

الأزهر الشريف يكشف
أميرة العناني
dostor.org/2416428

كشف الأزهر الشريف عن حقيقة تبعية أي مراكز أو جمعيات أو مؤسسات دينية أو تعليمية لتدريس بعض العلوم العربية والشرعية له في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتدَّعي أنها تعمل تحت إشرافه، مؤكدًا أنه لا علاقة له بأي منهم من قريب أو بعيد.

وطالب الأزهر الشريف بضرورة توخى الحذر وتحرى الدقة والحقيقة فيما تقدمه هذه المراكز، موضحًا أنها غير تابعة له سواء في المناهج أو التدريس أو الإدارة، مؤكدًا عدم مسؤوليته عن أي تعاملات تتم مع هذه المؤسسات.

أكد الأزهر الشريف حرصه الشديد على نقل أمانة العلم والمعرفة لطلابه من مشارق الأرض ومغاربها كافة، ولاسيما لغير الناطقين بالعربية عن طريق جامعته العريقة، ومركز الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها التابع للرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والذي يخضع للإشراف الكامل من الأزهر.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

العارف.. زعيم أكبر طائفة بوذية فى فيتنام بعد اعتناقه الإسلام: وجدت الله فى حضرة الصوفيين

منذ شهر

تفاصيل اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس حكماء المسلمين

منذ أكثر من شهرين

مفتش بـ«أوقاف الدقهلية»: شقيق محمد حسان قطع سلك ميكروفون مسجد

منذ 3 شهر

الزاهد.. المفتي الذي لا تعرفونه

منذ 4 شهر

سعد الدين الهلالي: "الطلاق الشفوي" يدمر المجتمع (حوار)

منذ 4 شهر

وزير الأوقاف يكشف عن سبب إغلاقه الزوايا فى صلاة الجمعة

الآن

الرئيس الفرنسي يعلن لقاء ولي العهد السعودي في الأرجنتين

فرحة عارمة بالأقصر بعد استقبال الرئيس لفتاة التروسيكل: "السيسي متواضع وبسيط"

رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة: منتج مصري يُعرض لأول مرة في (إيديكس 2018)

فتاة التروسيكل.. سبقنا "اليوم السابع" بـ 21 يوما و"صبايا الخير" بـ 40

ads
الأكثر قراءة

والد المنتقبة قتيلة المرج: طليقها أطلق النار عليها بعد أن رفضت العودة له

حبس أب اغتصب ابنته 6 مرات بمساعدة زوجته الثانية فى عين شمس

استقالة خالد متولي من تدريب "إنبي" عقب الخسارة أمام "المصري"

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

ألبومات الصور

النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)

نجوم الفن على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي (صور)

حكايات الحبّيبة" على جدران كوبرى ستانلى

مريم وجيه.. أول الملتحقين بكلية الفنون الجميلة من مصابي «متلازمة داون»

نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

والد المنتقبة قتيلة المرج: طليقها أطلق النار عليها بعد أن رفضت العودة له

حبس أب اغتصب ابنته 6 مرات بمساعدة زوجته الثانية فى عين شمس

استقالة خالد متولي من تدريب "إنبي" عقب الخسارة أمام "المصري"

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

كشكول

طلاب الدراسات الإسلامية يشاركون بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة

السبت .. 9 محافظات تبدأ كشف فيروس سي لطلاب الثانوية

"شوقي" يكشف تفاصيل المرحلة الأولى للكشف عن فيروس سي لطلاب الثانوية

دورات لتدريب طالبات "الدراسات" بالإسكندرية على الامتحان

دورة تدريبية من التربية والتعليم لمعلمى المعاهد الأزهرية

الأمصار

البحرين تشيد بأمريكا في تفهمها للدور التخريبي لإيران

مخططات إرهابية باستعمال مواد سامة في منطقة خفض التصعيد في إدلب

الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجمات معادية جنوب البلاد

الشرطة الصينية تضبط "أجمل مجرمة في البلاد" "صورة"

"أنثى الأسد" تثير مشاعر الحب بين أسدان بنظرة خاطفة

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

الهند تطلق 31 قمرًا صناعيًا إلى الفضاء بينها واحد متطور لمراقبة الأرض

"الكلاب".. سر الجاذبية على مواقع التواصل الاجتماعي

تقنية مبتكرة تكشف الأسلحة المخبأة تحت الملابس

مقالات الرأي
السيد فتحى عيسي

​ قَـل الحيــاء.. فحــل البلاء

المزيد
الصحة

منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة مستويات عدوى"الحصبة"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎