الأزهر الشريف يكشف حقيقة وجود مراكز تابعة له فى أمريكا

كشف الأزهر الشريف عن حقيقة تبعية أي مراكز أو جمعيات أو مؤسسات دينية أو تعليمية لتدريس بعض العلوم العربية والشرعية له في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتدَّعي أنها تعمل تحت إشرافه، مؤكدًا أنه لا علاقة له بأي منهم من قريب أو بعيد.



وطالب الأزهر الشريف بضرورة توخى الحذر وتحرى الدقة والحقيقة فيما تقدمه هذه المراكز، موضحًا أنها غير تابعة له سواء في المناهج أو التدريس أو الإدارة، مؤكدًا عدم مسؤوليته عن أي تعاملات تتم مع هذه المؤسسات.



أكد الأزهر الشريف حرصه الشديد على نقل أمانة العلم والمعرفة لطلابه من مشارق الأرض ومغاربها كافة، ولاسيما لغير الناطقين بالعربية عن طريق جامعته العريقة، ومركز الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها التابع للرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والذي يخضع للإشراف الكامل من الأزهر.