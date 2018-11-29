"النني" يشارك في فوز أرسنال على فورسكلا الأوكراني بالدوري الأوروبي

حقق فريق أرسنال الإنجليزي، فوزا كبيرا على مضيفه فريق فورسكلا بولتافا الأوكراني، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.



وشارك الدولي المصري محمد النني في التشكيل الأساسي لأرسنال بعد فترة غياب، وقدم أداء مميزا، وساهم في الفوز الذي حققه الفريق اللندني، بعدما صنع الهدف الثالث لأرسنال لزميله ويلوك.



سجل ثلاثية أرسنال، إيميل سميث روي في الدقيقة 11، وآرون رامزي من ضربة جزاء في الدقيقة 27، وويلوك في الدقيقة 41.



الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة، بفارق ثلاث نقاط عن سبورتينج لشبونة البرتغالي الوصيف، فيما جاء فورسكلا بولتافا الأوكراني وكارباغ اغدام الأذربيجاني في المركزين الثالث والرابع بثلاث نقاط لكل منهما.



وفي المباراة الأخرى للمجموعة ذاتها، حقق سبورتينج لشبونة فوزا عريضا على كارباغ اغدام بنتيجة 6-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "توفيق باكهراموف" في أذربيجان.



وفي مباريات أخرى أقيمت في نفس التوقيت بالبطولة نفسها، فاز ريال بيتيس الإسباني على أوليمبياكوس اليوناني بهدف نظيف، وباتي بوريسوف البيلاروسي على مول فيدي المجري بهدفين نظيفين، وسيلتك الأسكوتلندي على روزنبورج النرويجي بهدف دون رد، وكراسنودار الروسي على بلدية آكهيسار سبور التركي 2-1، وتعادل فنربخشة التركي مع دينامو زغرب الكرواتي بدون أهداف.