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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:15 م

الدفاع الروسية: المسلحون يخططون لاستفزاز باستخدام مواد كيميائية في سوريا

الدفاع الروسية: المسلحون
dostor.org/2416426

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن إرهابيي "هيئة تحرير الشام" التي تكوّن "جبهة النصرة" نواتها يخططون لاستفزاز جديد باستخدام مواد كيميائية سامة في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وجاء في بيان للمركز الروسي، أنه حسب المعلومات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة من مصادر في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب، فإن الإرهابيين من جماعة "هيئة تحرير الشام" يخططون للقيام باستفزاز جديد باستخدام المواد السامة.

وذكر المركز أن المسلحين نقلوا إلى منطقة خفض التصعيد من جسر الشغور وكفر زيتا وسراقب 60 حاوية تحتوي على مواد كيميائية سامة مجهولة. ويرافقهم خبراء الكيميائي الناطقون بالعربية من إحدى الدول الأوروبية.

وأضاف بيان المركز أنه "حسب المعلومات المتوفرة، فإن الاستفزاز باستخدام المواد السامة سيستهدف مدينة محردة ذات الغالبية المسيحية في محافظة حماة والممر الإنساني في أبو الظهور بمحافظة إدلب".

وسبق لوزارة الدفاع الروسية أن أعلنت أن خبراءها يتابعون عن كثب الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب بعد تعرض أحياء سكنية بمدينة حلب الأسبوع الماضي للاستهداف بقذائف تحتوي على مواد سامة.

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