باكستان تدعو رسميًا رئيس الوزراء الماليزي لزيارتها في 23 مارس المقبل

ذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية، اليوم الخميس، أن إسلام آباد قدمت دعوى رسمية إلى رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، لزيارة باكستان وأن تستضيفه كضيف رئيسي خلال فعاليات "يوم باكستان" في 23 مارس المقبل.



ونقلت قناة "جيو نيوز" عن المفوضية الباكستانية العليا قولها إن نفيس زكريا، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، التقى برئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد وسلمه دعوة لزيارة رسمية لباكستان.



وقال زكريا إن رئيس الوزراء سعيد بنتائج الزيارة الأخيرة إلى ماليزيا، مضيفًا أنه ينبغي الأخذ في الحسبان إرسال القوى العاملة الماهرة وكذلك قدوم المستثمرين إلى باكستان.



وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد زار ماليزيا في 20 نوفمبر الجاري لمدة يومين ودعا خلالها مهاتير محمد لزيارة باكستان في "يوم باكستان" الموافق 23 مارس المقبل.