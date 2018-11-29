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فن
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:04 م

النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)

النجمات يتنافسن على
حسن أمين / عدسة: هادي كرم
dostor.org/2416417

حرص عدد كبير من الفنانات على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40، والمقام داخل دار الأوبرا المصرية.

وتنافست الفنانات على الظهور بأجمل إطلالة خلال ظهورهن على السجادة الحمراء قبل دخول حفل الختام داخل المسرح الكبير.

وظهرت على السجادة الحمراء كل من الفنانة إلهام شاهين، ولقاء الخميسي، ودينا فؤاد، ورانيا يوسف، وصبا مبارك، وأروى جودة، وناهد السباعي، وإيمان العاصي، وشيرين رضا، ومي سليم، ومي وميار الغيطي، وكارمن بصيص، وأيمي سالم، وداليا البحيري، وبسمة، وغيرهن.

النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)
النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)
النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)
النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)
النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)
النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)
النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)
النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)
النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)
النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)
النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)
النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)
النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)
النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)
النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)
النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)
النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)
النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)
النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)
النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)
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