غدًا.. "كاف" يحسم إمكانية نقل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 من الكاميرون

تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اجتماعا مهما غدا الجمعة في العاصمة الغانية "أكرا"، لبحث العديد من الملفات الهامة، وأبرزها مناقشة ملف استضافة الكاميرون لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقرر انطلاقها في شهر يونيو القادم.

وكانت العديد من التقارير أشارت مؤخرا إلى إمكانية سحب تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة من الكاميرون، بسبب عدم جاهزيتها الكاملة لاستضافة الحدث الكروي الأبرز في القارة السمراء خاصة مع زيادة عدد منتخبات البطولة لأول مرة إلى 24 منتخبا بدلا من 16، حيث أبدت المغرب استعدادها التام لاستضافة البطولة في حال قرر "الكاف" نقلها من الكاميرون.

وذكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - في بيان عبر موقعه الرسمي - أن جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف الذي سيقام غدا في غانا، سيتضمن عرض تقرير عن آخر زيارتين تفتيشيتين للكاميرون خلال الفترتين من 27 أكتوبر الماضي وحتى الأول من نوفمبر الحالي، ومن 11 وحتى 15 من الشهر الجاري، موضحا أنه سيتم حسم الأمر خلال الاجتماع، سواء بالتأكيد على إقامة البطولة في الكاميرون، أو نقلها إلى بلد آخر.