البورصة تخسر 13 مليار جنيه في أسبوع وتراجع جماعي بمؤشراتها

منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي بخسائر بلغت نحو 13 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 6ر750 مليار جنيه، مقابل 6ر763 جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغ نسبته 7ر1%.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 6ر2% ليسجل مستوى 13320 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 85ر0 % ليبلغ مستوى 682 نقطة، وشملت الانخفاضات أيضا مؤشرإيجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 99ر0 % ليبلغ مستوى 1707 نقاط، وسجل مؤشرإيجي اكس 20 متعدد الأوزان انخفاضا بنحو 23ر1 % ليبلغ مستوى 13361 نقطة.

وأشار إلى أن ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي بلغ 3ر6 مليار جنيه من خلال تداول 066ر1 مليار ورقة منفذة على 127 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 8ر5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 194ر1 مليار ورقة منفذة على 121 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وذكر التقرير أن بورصة النيل سجلت قيمة تداول بلغت 8ر4 مليون جنيه ومن خلال تداول 7ر6 مليون ورقة منفذة على 657 عملية.. مشيرا إلى أن الأسهم استحوذت على 91ر90 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 09ر9%.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 61ر59% من إجمالي تعاملات السوق.. بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب على 02ر31% والعرب على 38ر9% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 41ر286 مليون جنيه.. بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 95ر556 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجل صافي شراء قدره 045ر7 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي، بينما سجلت تعاملات العرب صافي بيع بلغ 41ر223 مليون جنيه خلال نفس الفترة بعد استبعاد الصفقات.

وأضاف أن المؤسسات استحوذت على 51ر53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49ر46%، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 35ر258 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفيما يتعلق بسوق السندات، أوضح التقرير أن إجمالي قيمة التداول بلغت 558 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 572 ألف سند تقريبا.