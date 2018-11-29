أوقاف السويس تنظم احتفالية "رسول الإنسانية"

نظمت مديرية أوقاف السويس، ندوة دينية بعنوان "محمد رسول الإنسانية"، بمسجد الإمامين بحى الجناين، وذلك في إطار حملة وزارة الأوقاف تحت عنوان "رسول الإنسانية - حبا لحبيبك.. شارك"، للتعريف بالجوانب الإنسانية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.



وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ محمود محمد الصاحي، أعقبها فقرات متتالية في رحاب رسول الله "رسول الانسانية"، وشملت الفعاليات أيضا إلقاء كلمات باللغة الإنجليزية والفرنسية للشيخ محمود محمد جمال، والشيخ محمد عبدالله تناولت شرح مبسط لصفات وسماحة رسولنا الكريم وحسن معاملته لجميع المخلوقات وخاصة الأيتام ثم في الختام فقرة من الابتهالات في رحاب رسول الله.



وقال الشيخ محمد عجمي محمود وكيل وزارة الاوقاف بالسويس، أن المديرية تواصل عقد سلسلة من الندوات الدينية ضمن مبادرة "رسول الإنسانية" بالمساجد والمدارس، للتعريف بالسيرة النبوية وأخلاق النبي وليعيش الناس في رحاب رسول الله وتعريفًا برسول الله معرفة تليق بقدر رسول الله.