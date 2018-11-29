الهند تطلق 31 قمرًا صناعيًا إلى الفضاء بينها واحد متطور لمراقبة الأرض

أطلقت الهند صاروخا يحمل 31 قمرا صناعيا إلى الفضاء اليوم الخميس، بينها قمرها الصناعي المتطور لمراقبة الأرض بين أقمار أصغر أطلقتها لحساب ثماني دول.



وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية إن الصاروخ انطلق من ولاية أندرا براديش بجنوب البلاد حاملا قمر التصوير الطيفي الصناعي المزود بمعدات تصوير رقمية فائقة الجودة لرسم خريطة للأرض.



وأضافت المنظمة التي تديرها الدولة في موقعها على الإنترنت أن هذه هي المرة الأولى التي يحمل فيها صاروخ هندي أقمارا من أستراليا وكولومبيا وماليزيا وإسبانيا.



وعملية الإطلاق هذه جزء من طموحات رئيس الوزراء ناريندرا مودي للترويج للهند كمقدم عالمي للخدمات منخفضة التكلفة في الفضاء، وتأتي بعد أسبوعين تقريبا من إرسال القمر الصناعي جي سات-29، أثقل قمر صناعي هندي إلى الفضاء.