"الكلاب".. سر الجاذبية على مواقع التواصل الاجتماعي

أظهر استطلاع حديث أجري مؤخرًا بأن فرص العثور على شريك الحياة على مواقع التعارف تزداد بشكل كبير، إذا قام المشترك بالتقاط صورة برفقة كلبه ووضعها في ملف التعريف الخاص به.



ووفقًا لتجربة اجتماعية استمرت لمدة أسبوعين أجراها موقع "بيت وينجمان"، فإن 69% من النساء و38% من الرجال شهدوا زيادة في عدد الزيارات والإعجابات بفضل التقاطهم صورًا برفقة كلابهم.



وكشف موقع بيت وينغمان، بأن النساء اللواتي احتوت ملفات تعريفهن على صور برفقة الكلاب، لقين رواجًا أكثر من الرجال في مواقع التعارف، حيث بلغت نسبة الزيادة في الرسائل 150%، و100% من الإعجابات، وأكثر من 122% من التفاعلات الإجمالية.



أما بالنسبة للرجال فقد بلغت نسبة الزيادة في تلقي الرسائل 75%، و200% من الإعجابات، و53% من التفاعلات الإجمالية، بحسب ما ورد في موقع "ساكرامنتو" الإلكتروني.

