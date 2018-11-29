المستشارة الألمانية تغادر بلادها إلى قمة العشرين بالأرجنتين

غادرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الخميس، بلادها إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس إيرس لحضور قمة العشرين، التي يشارك فيها رؤساء دول وحكومات الدول الصناعية الكبرى والدول الناهضة اقتصاديا على مستوى العالم.



وتسعى المستشارة الألمانية، خلال هذه القمة الصعبة، إلى مقاومة سياسة الحمائية التي ينتهجها بعض الزعماء، مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل الحفاظ على منظومة تعددية دولية لحل الصراعات.



وذكرت دوائر حكومية ألمانية قبيل إقلاع طائرة عن ميركل، قولها: "إنها أوقات عصيبة على سياسة التعددية".



وأشارت هذه الدوائر إلى أنه من الصعب للغاية على ضوء الاختلافات العميقة التي تسود اليوم في قضايا كالتجارة والمناخ، أن تصوغ القمة بيانا ختاميا مشتركا كما كانت العادة.



وأضافت هذه الدوائر أن مباحثات العاصمة الأرجنتينية ستدور أساسا حول قضية موقف المشاركين في القمة من موضوع التعددية، وكيف سيكون موقف كل منهم مستقبلا، وسوف يدور الصراع حول هذه المسألة.



وتعتزم ميركل اللقاء مع عدد من القادة على هامش القمة لإجراء مباحثات ثنائية، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج.



يرافق ميركل إلى الأرجنتين زوجها يوآخيم زاور، بالإضافة إلى وزير المالية ونائب المستشارة أولاف شولتس.

وتعقد قمة العشرين يومي الجمعة والسبت.