البحرية المغربية تنقذ أكثر من 100 مهاجر إفريقي

وحدات خفر السواحل التابعة للقوات البحرية الملكية المغربية، الليلة الماضية، ما مجموعه 112 مهاجرا إفريقيا بالقرب من سواحل المملكة في البحر المتوسط.



ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن مصدر عسكري، أن أغلب المهاجرين الذين ساعدتهم البحرية المغربية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وأنهم كانوا على متن 6 قوارب من مختلف الأصناف.



وأكد المصدر أن المهاجرين أعيدوا سالمين إلى أقرب الموانئ المغربية.



جدير بالذكر أن القوات البحرية المغربية انتشلت الأسبوع الماضي 54 مهاجرا إفريقيا كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الإسبانية على متن زورق متهالك، وعثرت كذلك على 15 جثة على متن الزورق نفسه.