التحالف العربي يدمر منصة صواريخ بصعدة قبل استهداف السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم، تدمير دفاعات التحالف منصة لإطلاق الصاروخ في محافظة صعدة بمحاذاة الحدود السعودية قبل إطلاق صاروخ باليستي باتجاه أراضي المملكة.



ونفى التحالف - في بيان له- المزاعم الحوثية باستهداف موقع عسكري سعودي - وذلك وفق قناة "العربية"-



وشدد التحالف العربي على أن "أكاذيب الحوثيين لن تقنع المتعاطفين معهم بواقعهم المهزوم عسكريًا ونفسيًا".



يأتي ذلك وسط استعدادات من قبل الحكومة اليمنية لاستمرار التفاوض مع جماعة الحوثي في السويد برعاية الأمم المتحدة.



