تفاصيل إطلالة ثراء جبيل في ختام القاهرة السينمائي

قالت الفنانة ثراء جبيل، إنها لأول مرة تحضر مهرجان القاهرة السينمائي كممثلة، وتقف على "الريد كاربت"، ما يعطي تلك الدورة تميزًا لها عن السابق، حيث إنها كانت لمدة 11 عامًا تحرص على الحضور ولكن كطالبة في معهد السينما وليست كممثلة منذ 2007.



وعن رأيها في الدورة الأربعين من المهرجان أكدت أن المنتج والسيناريست محمد حفظي أضفى عليه اختلافا كبيرا بسبب المجهود المبذول والواضح خلال الفعاليات، معلقة: "عامل مجهود خرافي المهرجان يشرف، والتنظيم محترم، حتى اختياره للأفلام والندوات والماستر كلاس، المهرجان في حاجات كتير حلوة".



وكشفت "جبيل" أن المسئولة عن إطلالتها في حفل الختام هي الستايلست ريم سلامة، والفستان من "La Reina"، للمصممة فيفيان معوض، وتصفيف الشعر محمد الصغير.



وأضافت ثراء جبيل أن ريم سلامة كانت أيضًا المسئولة عن إطلالتها في حفل الافتتاح، لافتة إلى أن الحلق كان مميزا من تصميم دينا مراد.