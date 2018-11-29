المصرى ينتفض أمام إنبى بثلاثية فى الدورى المصرى

استعاد المصري نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في مبارياته الخمس الأخيرة ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، عقب فوزه 3 1 على مضيفه إنبي اليوم الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة للمسابقة.

وارتفع رصيد المصري، الذي حقق فوزه الأول بالبطولة منذ شهرين ونصف الشهر إلى 16 نقطة في المركز العاشر، في حين تجمد رصيد إنبي، الذي تكبد خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم، والثالثة على التوالي، عند 14 نقطة في المركز السادس عشر (الثالث من القاع).

وتقدم إنبي بهدف مبكر حمل توقيع محترفه النيجيري أوداه مارشال في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل أحمد جمعة للمصري في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

وأضاف إسلام عيسى الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 61، فيما أطلق الفلسطيني محمود وادي رصاصة الرحمة على آمال الفريق البترولي في التعادل، عقب تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة.89

ويرجع آخر فوز للمصري في المسابقة إلى 11 سبتمبر الماضي، عندما تغلب 5 3 على ضيفه النجوم في المرحلة السادسة للبطولة.

