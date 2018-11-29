استقالة خالد متولي من تدريب "إنبي" عقب الخسارة أمام "المصري"

أعلن عبدالناصر محمد مدير الكرة في نادي إنبي قبول استقالة خالد متولي المدير الفني للفريق، وذلك عقب الخسارة أمام المصري البورسعيدي مساء اليوم الخميس، بنتيجة 1-3 ضمن منافسات الدوري الممتاز.



ولعب إنبي تحت قيادة خالد متولي، 15 مباراة في الدوري، فحقق ثلاثة انتصارات فقط، وتعادل خمس مرات، وتلقى سبع هزائم، ليجمع 14 نقطة فقط حتى الآن، يحتل بهم المركز السادس عشر.



وقال عبدالناصر محمد - في تصريحاته عقب لقاء إنبي مع المصري - إن خالد متولي تقدم باستقالته من تدريب إنبي عقب مباراة الفريق أمام المصري مباشرة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة النادي قبل الاستقالة.



وأوضح مدير الكرة في إنبي أن إدارة النادي ستعقد اجتماعا خلال 24 ساعة، لتحديد المدير الفني الجديد للفريق، مؤكدا أن كل الاحتمالات واردة سواء اختيار مدير فني أجنبي، أو مدير فني محلي.