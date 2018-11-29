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الصحة
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:26 م

منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة مستويات عدوى"الحصبة"

منظمة الصحة العالمية
وكالات
dostor.org/2416396

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، في جنيف إن المشككين في جدوى اللقاحات في الدول الغنية وانخفاض معدلات التطعيم في إفريقيا، أدى الى ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة العام الماضي بنسبة أكثر من 30 بالمئة.

وفي العام الماضي، تم تسجيل 190 ألف عدوى و110 الآف حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، ولكن منظمة الصحة العالمية تقدر العدد الحقيقي للحالات بـ 7ر6 مليون. وكانت معظم حالات الوفاة للمرضى من الأطفال.

وارتفعت حصيلة العام الجاري، حتى نوفمبر، بنسبة 10 بالمئة بالفعل عن عام.2017

وقالت سمية سواميناثان نائبة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في بيان: "نخاطر بفقدان عقود من التقدم في حماية الأطفال والمجتمعات من هذا المرض المدمر، الذي يمكن الوقاية منه تماما"، وانخفض عدد الإصابات بنسبة 85 بالمئة منذ عام.2000

وبدأ الأوروبيون في إساءة تقدير مخاطر الإصابة بالمرض، التي يمكن أن تؤدي إلى تورم خطير في الدماغ وعمى، وربط بعض الآباء الحصبة بآثار جانبية على نحو خاطئ، مثل ارتفاع خطر الإصابة بالتوحد، بحسب منظمة الصحة العالمية.

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منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة مستويات عدوى"الحصبة"

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