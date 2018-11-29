ترامب: تدفق مليارات الدولارات إلى الخزينة الأمريكية بسبب التعريفات على الصين

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الخزينة الأمريكية تتلقى مليارات الدولارات بسبب التعريفات التي فرضها على الصين.



وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر "تتدفق مليارات الدولارات إلى خزائن الولايات المتحدة بسبب التعريفات المفروضة على الصين، ومازال أمامنا طريق طويل لقطعه، إذا لم ترغب الشركات في دفع التعريفات، فعليها إنشاء (مصانعها) في الولايات المتحدة الأمريكية، وإلا دعونا فقط نجعل بلدنا أكثر ثراءً من ذي قبل".

