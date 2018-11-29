"المحافظين": نجدد نداء الانتهاء من قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز

جدد حزب المحافظين، مناداته بالانتهاء من مناقشة مشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز، باعتبارها تهدف إلى القضاء على أشكال التمييز طبقًا لأحكام الدستور، مع التأكيد على التزام المفوضية خلال أول ثلاث سنوات من عملها بتنقية التشريعات المصرية بما يتطابق مع المادة ٥٣ من الدستور، عن طريق طرح مشاريع قوانين على مجلس النواب، على أن يلتزم البرلمان بأن يناقش تلك التوصيات في ذات دور الانعقاد المرسلة فيه.



ويرى الحزب أهمية منح المفوضية صلاحية تحديد نوع الجريمة وتحريك دعوى قضائية، وأن تعرض تقاريرها بشكل سنوي على الرأي العام.



وقال الحزب، إنه تابع على مدار الأيام الماضية حالتي الطالبة بسملة والطالبة إيمان صالح، والتي قامت بالانتحار على خلفية تعرضها لعبارات عنصرية داخل إحدي المنشآت التعليمية.



ويري أن المادة 161 مكرر من قانون العقوبات والتي نصت على معاقبة أي إنسان مكلف بخدمة عامة قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، لم تعد كافية بمفردها لمواجهة كل أعمال التمييز، لاسيما في ظل تدهور الثقافة المجتمعية وانخفاض وعي المواطن بحقوقه.