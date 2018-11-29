هيوز مدرب ساوثامبتون غير منزعج من تكهنات بشأن إقالته

قال مارك هيوز مدرب ساوثامبتون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إنه لا يشعر بقلق من تكهنات تحيط بمستقبله ويعتقد أن فريقه بات على وشك احداث تحول على صعيد نتائجه.



وينصب تركيز ساوثامبتون، الذي يحتل المركز 18 وحقق انتصارا وحيدا في الدوري هذا الموسم، على المواجهة المقبلة أمام ضيفه مانشستر يونايتد بعد غد السبت في صدارة الترتيب العام بعد أن فاز بمباراة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم لم يكن على ملعبه في سانت ماري.



وحقق ساوثامبتون فوزه الوحيد على كريستال بالاس في الأول من سبتمبر الماضي. ومنذ ذلك الوقت تعادل في أربع مباريات وخسر خمس مرات منها الهزيمة 3-2 أمام فولهام متذيل الترتيب الأمر الذي زاد الضغوط على المدرب الويلزي.



وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أمس الأربعاء أن إدارة النادي تحدثت مع باولو سوزا مدرب فيورنتينا السابق ليحل بدلا من هيوز الذي سيخوض فريقه مواجهات أمام أربعة من الفرق الخمسة الأوائل في الأسابيع المقبلة.



وقال هيوز في مؤتمر صحفي "لست المدرب الوحيد الذي يقبع فريقه في قاع الترتيب وربما يكون متعثرا حاليا.

"يبدو أنني اتعرض لوطأة التكهنات سواء أكانت صحيحة أو خاطئة لكنني أملك خبرة كبيرة في هذا المجال.



"هذه التكهنات لا تزعجني...أعتقد أن هذه الأمور هي التي تكشف عن مدى الخبرة...أعرف كيف تسير الأمور على صعيد اللعبة".

ويعاني ساوثامبتون لتسجيل الأهداف وأحرز 10 أهداف في 13 مباراة في الدوري. وزادت وطأة الأمور على هيوز بعد إصابة المهاجم المعار داني إينجز في عضلة الفخذ الخلفية وغاب عن آخر مباراتين وسيغيب أيضا عن مواجهة يونايتد.



وفي ظل معاناة رايان برتراند الظهير الأيسر سيكون على المدرب هيوز إعادة ترتيب خط دفاعه في مواجهة ناديه السابق.



وقال هيوز "نحن قريبون للغاية. قلنا هذا لعدة أسابيع وما زلنا مصرين على هذا."سيظل الضغط قائما حتى نحقق أكبر عدد من النقاط في الدوري الممتاز. لكن ساوثامبتون ليس بعيدا عن تحقيق ذلك".