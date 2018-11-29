مدريد تستضيف نهائى كأس ليبرتادوريس الشهر المقبل

ذكرت تقارير لوسائل إعلام أرجنتينية وإسبانية اليوم الخميس إن المباراة المؤجلة في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية لكرة القدم سيقام على استاد ريال مدريد يوم 9 ديسمبر المقبل.



وتعادل أكبر فريقين في الأرجنتين 2-2 ذهابا على استاد بوكا وكان من المقرر أن يخوضا مباراة الإياب في نهائي البطولة المماثلة لدوري أبطال اوروبا على استاد مونومنتال يوم 24 نوفمبر الجاري.



ومع ذلك، تعرض لاعبو بوكا للإصابة عندما هاجمت جماهير ريفر حافلة الفريق وهي في طريقها للإستاد وتم تأجيل المباراة في البداية حتى يوم الاحد قبل ان يتم تأجيلها لأجل غير مسمى.