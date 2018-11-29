بدء التحقيق مع عصابة «سفاح البنات»



بدأت نيابة السويس، التحقيق مع المتهمين بطعن بعض الفتيات فى نطاق المحافظة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سفاح البنات».

كانت قوات الشرطة ألقت القبض على ٥ أشخاص وفتاة، وقادتهم إلى مجمع محاكم السويس، للتحقيق معهم فى مقر النيابة العامة، وسط حراسة أمنية مشددة، واعترفوا بتفاصيل ارتكابهم الجرائم، بسبب خلافات مع الضحايا.

وتمكن فريق البحث من حل لغز الواقعة، بعد تعدد البلاغات من الفتيات بتعرضهن للطعن داخل مدينة السلام بالسويس. وكشفت تحريات المباحث عن أن المتهمين طعنوا فتاتين، مستخدمين دراجات نارية، لسرعة الهرب بعد تنفيذ جريمتهم. وتوصل فريق البحث إلى المتهمين، بعد الكشف عن فتاة، اعترفت تفصيلًا على باقى أعضاء العصابة، وتم القبض عليهم من داخل مناطق سكنية مختلفة بالمحافظة، وتحرير المحاضر اللازمة لهم.



