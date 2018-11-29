«وجبة الصباحية» تتسبب فى وفاة عروسين بحلوان



لقى عروسان حتفهما بعد إصابتهما بحالة تسمم شديدة، نتيجة تناول وجبة فاسدة، بعد يومين من زفافهما، فى شقة الزوجية بمنطقة كفر العلو فى حلوان.

وكشفت التحقيقات الأولية فى الحادث، عن أن الزوجين أصيبا بحالة قىء حادة، وتوجها إلى المستشفى الذى شخص الحالة بأنها نزلة معوية، وتم تعليق محاليل لهما، ثم عادا بعد ذلك إلى المنزل، فزادت عليهما حالة الإعياء، وتوفيا فى غرفة نومهما.

وتواصل نيابة حلوان، برئاسة المستشار أحمد سليم، وإشراف المستشار أحمد وجيه، المحامى العام للنيابات الكلية، التحقيق فى الحادث، حيث استمعت إلى أقوال المبلغ، «خالد محمد»، ٥٢ عامًا، والد العروس، والذى أكد أن نجلته متزوجة منذ ما يقرب من يومين، وحاولت والدتها الاتصال بها يوم الواقعة فلم تجب، مما دفعه إلى التوجه إلى شقتها والسؤال عنها، خاصة عقب عدم استجابة زوجها أيضًا للهاتف المحمول.

وأضاف: «عقب وصولى إلى الشقة، لم يفتح لى أحد، فاستعنت بأحد الجيران لكسر الباب، وبالدخول عثرت على جثة ابنتى وزوجها على سريرهما فى غرفة النوم متوفيين»، مؤكدًا أنه سبق وأحضر لهما وجبة العشاء فى يوم «الصباحية» وكانت حالتهما جيدة ولا توجد بينهما أى خلافات وترك لهما الطعام وذهب.

وكشفت مناظرة النيابة والتقرير المبدئى للأدلة الجنائية، عن سلامة جميع مداخل ومخارج الشقة وعدم وجود سرقة لأى محتويات بداخلها، بجانب عدم وجود تسرب غاز، كما أوضحت أن الزوج شاب فى بداية العقد الثالث من العمر، والزوجة فتاة فى العقد الثانى من العمر.



