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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:39 م

حبس أب اغتصب ابنته 6 مرات بمساعدة زوجته الثانية فى عين شمس

حبس أب اغتصب ابنته
عادل عبدالعال - نجلاء رفاعى
dostor.org/2416342

- الإعدام لحارس جراج هتك عرض بنت الـ5 سنوات وقتلها خنقًا بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقًا لحارس جراج هتك عرض طفلة وقتلها بالمرج، فيما أمرت نيابة عين شمس، بحبس أب وزوجته، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاعتدائه جنسيًا على ابنته ٦ مرات، بمساعدة الأخيرة.
كشف قرار الإحالة فى القضية الأولى، رقم ٧١٢٢ لسنة ٢٠١٦ جنايات المرج، عن أن المتهم «محمد.ش.م»، حارس جراج، هتك عرض الطفلة «أميرة.ض.ح»، ٥ سنوات، بالقوة والتهديد، بأن طرحها أرضًا ومارس معها الجنس من الخلف، ثم خنقها حتى ماتت.
وأشار القرار إلى أن جريمة القتل وقعت عمدًا، بأن أطبق المتهم بكلتا يديه على عنق الطفلة بإحكام، لخنقها، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها.
واعترف المتهم بارتكاب الواقعة تفصيليًا، موضحًا أنه أثناء اغتصاب الطفلة، صرخت، فقتلها.
وخلال التحقيقات، قال والد الطفلة المجنى عليها، سائق، إنه أثناء وجوده فى جراج السيارات، مع المتهم، لتنظيف وركن السيارات، أبلغه الأخير بأنه سيذهب لإحضار الطعام، وعقب مرور فترة زمنية، حضرت والدة الطفلة للبحث عنها، فأبلغهما طفل يدعى عبدالرحمن بأنه رأى الطفلة بحجرة المتهم، فذهبوا إلى غرفته، ووجدوا الطفلة فاقدة الوعى تحت السرير، ونقلوها إلى المستشفى، ولكن الطبيب قال لهم: إنها لفظت أنفاسها قبل وصولها.
صدر حكم الإعدام، برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى، وعضوية المستشارين شريف فؤاد، وسامح السنوسى.
على جانب آخر، طلب عمر هارون، وكيل نيابة عين شمس، بإشراف المستشار شريف عيسوى، رئيس النيابة، عرض الفتاة التى اغتصبها أبوها، بصحبة زوجته الثانية، على الطب الشرعى، وإعداد تقرير حول الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
واستمعت النيابة إلى أقوال الفتاة، التى انهارت خلال جلسة التحقيقات، وقالت: إن والدها تعدى عليها جنسيًا ٦ مرات، داخل شقته، مؤكدة أنه هددها عدة مرات بالقتل والذبح إذا فضحت أمره بين الناس.
وأكدت الفتاة أن زوجة والدها كانت على علم بالواقعة، خاصة أنه سبق أن تحرش بها جنسيًا، وتعدى عليها فى وجودها بالشقة وداخل غرفة نومهما.
وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من ربة ‎منزل، تتهم طليقها بالاعتداء جنسيًا على ابنتها ١٦ عامًا، بمساعدة زوجته الثانية داخل شقتهما بعين شمس، فانتقلت قوة من ضباط مباحث ‎القسم للقبض على المتهم، وتمت إحالته للنيابة التى تباشر معه التحقيق.

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