جولة فى معرض الكتاب القبطى: غياب كتب أبيفانيوس.. منع مؤلفات متى.. وجناح للبابا

- كتيبات عن إنجازات الرئيس وكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة وعظات شنودة



افتتح الأنبا موسى، أسقف الشباب فى الكنيسة الأرثوذكسية، والأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافى الأرثوذكسى، مساء أمس الأول، معرض الكتاب القبطى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الذى يضم كتبًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وخصص المعرض الذى تستمر فعالياته حتى ١٢ ديسمبر الجارى، جناحًا كاملًا للبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، و٣ أجنحة للبابا الراحل شنودة الثالث، جناحًا لكتبه، وآخر لعظاته، ومركز معلم الأجيال الذى يحفظ تراثه بالتسجيلات الصوتية.

وقالت مريم ناجى، مسئول دار نشر المركز الثقافى القبطى بالمعرض، إنه من بين الإصدارات التى تشارك لأول مرة فى المعرض، الكتاب القبطى الصادر عن الأنبا إرميا، رئيس المركز، وكتيب «كاتدرائية ميلاد المسيح»، وكتيب «إنجازات السيسى»، الذى يسرد أحداثًا فارقة فى مسيرة إنجازاته، ومن بينها حفر قناة السويس الجديدة، وزيارته الكاتدرائية بالعباسية.

وعلى الرغم من اهتمام الكنيسة بجميع أساقفة الكنيسة الراحلين خلال فعاليات معرض الكتاب القبطى، الذين رحلوا خلال العام الحالى، فإن الأنبا الراحل أبيفانيوس، الرئيس السابق لدير أبومقار، غاب بشكل نهائى عن معرض الكتاب القبطى هذا العام.

وكشف مصدر كنسى، عن أنه من المعتاد عدم مشاركة دار نشر دير أبومقار، المسئولة عن نشر كتب الأنبا أبيفانيوس بمعرض الكتاب القبطى، وذلك هو السبب الرئيسى فى عدم وجود مؤلفاته.

وقال المصدر، لـ«الدستور»، إن كتب دير أبومقار ممنوعة من المشاركة فى المعرض القبطى، منذ سنوات، لأنها تضم كتب الأب الراحل متى المسكين.



