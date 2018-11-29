العسكريون الروس يتلقون دورات خاصة بالحفاظ على أسرار الدولة

يتلقى جنود وضباط الجيش الروسي كل عام دورات قصيرة خاصة بالحفاظ على أسرار الدولة والأسرار العسكرية.



وحول هذه القضية نقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، عن مصادر لها داخل وزارة الدفاع الروسية، أن مناهج تدريس وتدريب الجنود والضباط في الجيش الروسي ابتداء من العام المقبل 2019، ستتضمن ست محاضرات في كل مرحلة من مراحل التدريب، يتم إطلاع العسكريين فيها على قواعد التصرف على شبكات التواصل الاجتماعي، وقدر حرية النشر التي يتمتع بها العسكريون، وما هو ممنوع من التداول، وكذلك قواعد أخرى، للتعامل مع المعلومات السرية، التي يدرسها العسكريون في إطار مناهج دراسية أخرى.



يذكر أن مجلس الدوما (البرلمان الروسي) كان قد تبنى قانونا بقراءته الأولى، يمنع العسكريين الروس من نشر معلومات شخصية ومعلومات عن زملائهم العسكريين في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.