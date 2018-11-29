«السياحة الدينية»: أسعار برامج الحج الأسبوع المقبل

كشف أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عن أن اللجنة ستحدد أسعار برامج الحج، خلال اجتماعها، الأسبوع المقبل، وستراعى أن تكون الأسعار مناسبة للخدمات المقدمة للحجاج.

وأضاف إبراهيم، لـ«الدستور»، أن نتائج التحقيقات التى أجرتها وزارة السياحة بشأن المخالفات التى رصدها قطاع الرقابة على الشركات بالوزارة، خلال موسم الحج والعمرة الماضى، ستظهر خلال الأسبوع المقبل. وقال: «تم توثيق عقود أكثر من ألف و٤٥٠ شركة سياحية حتى الآن، والموعد النهائى لتقديم عقود العمرة الموقعة مع الوكلاء السعوديين، هو يوم الإثنين ١٠ ديسمبر الجارى».





