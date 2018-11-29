​ توريط «الأزهر» فى نيجيريا!



لأسباب لا أعرفها قامت صحف ومواقع إلكترونية، الخميس، بإعادة نشر تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ)، السبت، عن سفير نيجيريا بالقاهرة، قال فيها إن بلاده «تسعى إلى تعيين خريجى جامعة الأزهر بالمناصب العليا، نظرًا للمكانة المرموقة التى يحظى بها الأزهر الشريف داخل المجتمع النيجيرى، وللاستفادة من خبراتهم التى اكتسبوها خلال سنوات تعلمهم، والتى تنوعت بين المجالات العلمية والحياتية».

هذا الكلام غير المبرر، الذى تنقصه الدقة، كان توقيت نشره فى المرة الأولى مبررًا، إذ بدا أن السفير النيجيرى يرد التحية لـ«لأزهر الشريف»، بعد إدانته الهجوم الإرهابى، الذى وقع، الخميس قبل الماضى، فى شمال شرق نيجيريا، وأسفر عن مقتل عشرات الجنود النيجيريين. وعليه، كان يمكن تمرير أو تبرير أو ابتلاع مزاعم إسناد مناصب عليا فى نيجيريا لخريجى الأزهر، باعتباره مجاملة لطيفة، كإشادة الرجل فى التصريحات نفسها بالجهود الكبيرة التى يبذلها الأزهر الشريف «لنشر الوسطية والسلام والتوعية بمخاطر الفكر المتطرف»، وكذا إشادته بـ«جهود الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، لنشر الفكر الوسطى ودحض أفكار المتطرفين».

لم نسمع عن عبدالقادر دانداتى إلا كل خير، منذ جاء إلى مصر، مساء ٣١ أكتوبر ٢٠١٧، قادمًا من دولة الإمارات لتسلم مهام عمله سفيرًا لبلاده فى القاهرة خلفًا للسفير محمد عبدالقادر. لكن لا نجد سببًا للسعادة أو الفرح من مؤسسة «الأزهر الشريف» بمزاعمه حول تولى خريجيها مناصب عليا فى دولة تحتل المرتبة رقم ١٣٦ من ١٧٦ دولة فى مؤشر الفساد الذى أعدته منظمة الشفافية الدولية. وبحسب تقرير للمنظمة نفسها، فإن ١٧٨ مليار دولار غير مشروعة خرجت من نيجيريا خلال السنوات العشر الماضية. وعليه، كان طبيعيًا أن تلاحق اتهامات بالفساد غالبية من تقلدوا «المناصب العليا» فى البلاد!.

نيجيريا هى أكبر مصدّرى النفط فى إفريقيا، ومن المفترض أن تكون أغنى دول القارة، ومع ذلك تعانى منذ سنة ١٩٥٠ أوضاعًا اقتصادية سيئة ومزمنة، بسبب ما وصفها السياسى النيجيرى أبوبكر تافاوا بيلاوا بـ«اللعنة المزدوجة من الرشوة والفساد التى تتخلل كل مستوى وكل إدارة من الإدارات الحكومية فى نيجيريا». وهى اللعنة التى استمرت مع كل الحكومات العسكرية والمدنية، ومع كل القادة الذين جاءوا من مختلف الخلفيات العرقية والدينية. وبالتالى، لم يكن غريبًا أو صادمًا أن تنقل وكالات الأنباء فى ٣ يونيو الماضى، خبر قيام الشرطة النيجيرية، باستدعاء السيناتور بوكولا ساراكى، رئيس مجلس الشيوخ، على خلفية اتهامه بتمويل عصابة إجرامية قامت بسلسلة من جرائم السطو المسلح وقتلت ٣٣ شخصًا من بينهم نساء حوامل!.

ساراكى، فاز برئاسة مجلس الشيوخ بالتزكية فى ٢٠١٥. وفى ٣ فبراير الماضى، وجهت السلطات القضائية النيجيرية عدة اتهامات بالفساد للقاضى دانلادى عمر، بينها حصوله على رشوة قدرها ١٠ ملايين نيرة نيجيرية (٢٧ ألفًا و٨٠٠ دولار) لكى يتلاعب فى ملف قضائى. وكان هذا القاضى، الذى يتولى التحقيق فى قضايا فساد، هو نفسه الذى أمر العام الماضى بوقف الملاحقات ضد «ساراكى»، فى قضايا فساد وقعت خلال فترة توليه منصب محافظ كوارا، بين عامى ٢٠٠٣ و٢٠١١، مع أن تلك القضيّة كانت أحد أبرز القضايا، التى قامت عليها حملة مكافحة الفساد، التى أطلقها الرئيس محمد بخارى.

منذ تولى بخارى السلطة فى مايو ٢٠١٥، قامت مفوضية الجرائم الاقتصادية والمالية، وهيئة مكافحة الفساد، بإلقاء القبض على مئات المسئولين، تورطوا فى اختلاس مليارات الدولارات، كان أبرزهم سامبو دسوقى، مستشار الأمن القومى السابق، المتهم باختلاس ٢ مليار دولار، عبر تعاقدات وهمية لشراء طائرات وأسلحة وذخيرة، فى الوقت الذى كانت فيه القوات النيجيرية لا تجد أسلحة تخوض بها حربها الشرسة ضد جماعة «بوكو حرام» الإرهابية. وفى إطار حملتها المستمرة ضد الفساد، سبق أن أعلنت مفوضية الجرائم الاقتصادية والمالية أن ياكوبو دوجارا، رئيس مجلس النواب، يخضع للتحقيق بشأن مزاعم تورطه فى إضافة أرقام بشكل غير قانونى لميزانية البلاد، العام الماضى، بعد موافقة البرلمان عليها.

ثلاث سنوات ونصف مرت من فترته الرئاسية، دون أن تحقق حملة الرئيس النيجيرى محمد بخارى ضد الفساد نتائجها المرجوة، وليس متوقعًا أن تتحقق خلال الشهور الستة الباقية. وعليه، نخشى أن يقوم المغرضون أو «الكفار» باستغلال تصريحات السفير النيجيرى بالقاهرة، كأن يُرجعوا الأوضاع السوداء التى تعيشها «أكبر الدول الإفريقية المصدرة للنفط» إلى «تعيين خريجى جامعة الأزهر بالمناصب العليا»، أو يشككوا فى «خبراتهم التى اكتسبوها خلال سنوات تعلمهم والتى تنوعت بين المجالات العلمية والحياتية»، الأمر الذى قد يتسبب فى اهتزاز «المكانة المرموقة التى يحظى بها الأزهر الشريف داخل المجتمع النيجيرى» ومجتمعات أخرى!.

