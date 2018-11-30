قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك، اليوم الجمعة 30/ 11/ 2018، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: تعيش يومًا جيدًا فتنطلق واثقًا من قدراتك ومصمّمًا على تحقيق اهدافك. تعالج وضعًا ماليًا دقيقًا وتحقق بعض الأرباح.

عاطفيًا: تقديم المساعدة للشريك يكون مهمًا جدًا، ويخلق ارتياحًا بين المحيطين بكما.

صحيًا: حاول ان تواظب على تناول وجبات الطعام أكثر من ثلاث مرات يوميًا، فهذا مفيد جدًا.



الثور

مهنيًا: تتوفر لك بعض الفرص والاتصالات المفيدة، كما تجد مصادر تحقيق المكاسب عبر بعض المؤسسات المالية او التجارية

عاطفيًا: إذا رغبت في الزواج فهنيئًا لك شرط اختيار يوم يلي تاريخ ميلادك ولا يسبقه.

صحيًا: تتمتع بالحيوية والنشاط ولا يخيفك المرض وترفض أن ترقد في الفراش.



الجوزاء

مهنيًا: ابتعد عن إثارة المشكلات وتجنّب الأماكن المشحونة بالتوتّر والأخطار، قد تخسر الرّهان وتشعر بالضعف فتقع ضحيّة الاضطرابات.

عاطفيًا: التصرف بمزاجية مع الشريك يدفعه إلى الابتعاد عنك وتجنبك تدريجيًا، حاول تحسين تصرّفاتك معه.

صحيًا: على الرغم من حيويتك فإن حياتك المهنية قد تحثك على استجماع قواك والاعتناء بنفسك أكثر فأكثر.



السرطان

مهنيًا: قد تقدم على ترك العمل نتيجة الضغوط الكثيرة التي تواجهها، ناهيك بالمضايقات المستمرة من بعض الزملاء.

عاطفيًا: تستعيد العلاقة العاطفية وهجها، وتختار البقاء قرب الشريك أطول مدة ممكنة لتعوض الأيام التي باعدت بينكما.

صحيًا: مارس السباحة قدر المستطاع فهي الوحيدة التي تخلصك من آلام الظهر والكتفين.



الأسد

مهنيًا: تستخدم وسائل متطورة وحديثة للوصول في عملك إلى مستوى أعلى يليق بكفاءاتك.

عاطفيًا: حكّم عقلك وتصالح مع الشريك لأنك بحاجة إليه أكثر من أي وقت مضى.

صحيًا: مارس هواية ركوب الدراجة الهوائية إنما في المناطق السهلية فقط.





العذراء

مهنيًا: تمنحك النظرة الشمولية ارتياحًا في العمل وقدرة كبرى على تحليل الواقع الذي تعيشه.

عاطفيًا: لا تتكل على الحبيب بل كن مسؤولًا عن احتياجاتك ولا تقدّم له الوعود الكاذبة.

صحيًا: حاول أن تخفّف بعض الشيء من الأعمال غير المجدية والعشوائية.





الميزان

مهنيًا: تتعرض لانقلابات في الاوضاع او لتصرّفات غريبة من قبل بعض المحيطين، او ربّما تواجَه برفض لعرض عمل لك، او يصدمك موقف لأحد المقربين.

عاطفيًا: خذ بنصيحة الأهل في اختيار الشريك لأن وجهة نظرهم صحيحة وصادرة عن خبرة.

صحيًا: الأجواء المريحة متوافرة ومساعدة للقيام بأي نشاط ينعكس إيجابًا على صحتك.





العقرب

مهنيًا: لا تظهر كل طاقاتك وإمكاناتك خشية أن يستغلّهما الزملاء ويوظفوهما لمصلحتهم.

عاطفيًا: تراوح الأمور مكانها ثم تتبدل، ما يجعلك تنطلق بمغامرة جديدة من دون أن تترك لك وقتًا لفراغ.

صحيًا: لا تبذل جهدًا مضاعفًا في أعمال لست أنت مسؤولًا عنها، بل أترك الأمور لأربابها وأرح نفسك.



القوس

مهنيًا: تحضر اجتماعًا مهمًا تكون نتائجه إيجابية لمصلحتك وتندفع في تنفيذ مشاريع معلقة منذ مدة طويلة.

عاطفيًا: تشعر بسعادة كبيرة عندما تمضي والشريك أوقاتًا ممتعة وتتمنى أن تطول لتبقى قربه أطول مدة ممكنة.

صحيًا: لا تستخف بشمس تشرين فهي مؤذية إذا عرّضت نفسك لها مدة طويلة.



الجدي

مهنيًا: تتزود هذا اليوم أفكارًا منوّعة وبنّاءة وتلاقي الدعم من بعض الفئات والأفرقاء.

عاطفيًا: عبارات الثناء والتنويه تكون عنوان المرحلة المقبلة في حياتك العاطفية، وخصوصًا بعد الجهد الاستثنائي الذي بذلته.

صحيًا: قاوم كل من يحاول ثنيك عن ممارسة الرياضة، ولا تدع أي شيء يحد من نشاطك.



الدلو

مهنيًا: تحقق نجاحًا مهنيًا لا علامات استفهام عليه وتنجز اعمالك بقدرة غريبة وسرعة فائقة فتستحق التهاني والتقدير.

عاطفيًا: لا تتجاهل العواطف التي تربطك بالشريك لأنك قد تجرح مشاعره في أي وقت.

صحيًا: كن على يقين أن الانتباه للصحة أمر غاية في الأهمية ويتطلب بعض التضحيات.



الحوت

مهنيًا: إحذر التسرع في الكلام، وتجنّب قدر الإمكان فرض وجهة نظرك في يوم سلبي.

عاطفيًا: تظهر بعض الصدامات في الآراء وتتعرّض لبعض التجارب التي تمتحن خصال الشريك كما تريده أن يعاملك هو.

صحيًا: تتلقى عروضًا للسفر، لكنك قد تختار منها ما تشعر بأنه يتطلب حركة ونشاطًا.

