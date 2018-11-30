حظك اليوم الجمعة 30/ 11/ 2018 لجميع الأبراج الفلكية
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك، اليوم الجمعة 30/ 11/ 2018، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: تعيش يومًا جيدًا فتنطلق واثقًا من قدراتك ومصمّمًا على تحقيق اهدافك. تعالج وضعًا ماليًا دقيقًا وتحقق بعض الأرباح.
عاطفيًا: تقديم المساعدة للشريك يكون مهمًا جدًا، ويخلق ارتياحًا بين المحيطين بكما.
صحيًا: حاول ان تواظب على تناول وجبات الطعام أكثر من ثلاث مرات يوميًا، فهذا مفيد جدًا.
الثور
مهنيًا: تتوفر لك بعض الفرص والاتصالات المفيدة، كما تجد مصادر تحقيق المكاسب عبر بعض المؤسسات المالية او التجارية
عاطفيًا: إذا رغبت في الزواج فهنيئًا لك شرط اختيار يوم يلي تاريخ ميلادك ولا يسبقه.
صحيًا: تتمتع بالحيوية والنشاط ولا يخيفك المرض وترفض أن ترقد في الفراش.
الجوزاء
مهنيًا: ابتعد عن إثارة المشكلات وتجنّب الأماكن المشحونة بالتوتّر والأخطار، قد تخسر الرّهان وتشعر بالضعف فتقع ضحيّة الاضطرابات.
عاطفيًا: التصرف بمزاجية مع الشريك يدفعه إلى الابتعاد عنك وتجنبك تدريجيًا، حاول تحسين تصرّفاتك معه.
صحيًا: على الرغم من حيويتك فإن حياتك المهنية قد تحثك على استجماع قواك والاعتناء بنفسك أكثر فأكثر.
السرطان
مهنيًا: قد تقدم على ترك العمل نتيجة الضغوط الكثيرة التي تواجهها، ناهيك بالمضايقات المستمرة من بعض الزملاء.
عاطفيًا: تستعيد العلاقة العاطفية وهجها، وتختار البقاء قرب الشريك أطول مدة ممكنة لتعوض الأيام التي باعدت بينكما.
صحيًا: مارس السباحة قدر المستطاع فهي الوحيدة التي تخلصك من آلام الظهر والكتفين.
الأسد
مهنيًا: تستخدم وسائل متطورة وحديثة للوصول في عملك إلى مستوى أعلى يليق بكفاءاتك.
عاطفيًا: حكّم عقلك وتصالح مع الشريك لأنك بحاجة إليه أكثر من أي وقت مضى.
صحيًا: مارس هواية ركوب الدراجة الهوائية إنما في المناطق السهلية فقط.
العذراء
مهنيًا: تمنحك النظرة الشمولية ارتياحًا في العمل وقدرة كبرى على تحليل الواقع الذي تعيشه.
عاطفيًا: لا تتكل على الحبيب بل كن مسؤولًا عن احتياجاتك ولا تقدّم له الوعود الكاذبة.
صحيًا: حاول أن تخفّف بعض الشيء من الأعمال غير المجدية والعشوائية.
الميزان
مهنيًا: تتعرض لانقلابات في الاوضاع او لتصرّفات غريبة من قبل بعض المحيطين، او ربّما تواجَه برفض لعرض عمل لك، او يصدمك موقف لأحد المقربين.
عاطفيًا: خذ بنصيحة الأهل في اختيار الشريك لأن وجهة نظرهم صحيحة وصادرة عن خبرة.
صحيًا: الأجواء المريحة متوافرة ومساعدة للقيام بأي نشاط ينعكس إيجابًا على صحتك.
العقرب
مهنيًا: لا تظهر كل طاقاتك وإمكاناتك خشية أن يستغلّهما الزملاء ويوظفوهما لمصلحتهم.
عاطفيًا: تراوح الأمور مكانها ثم تتبدل، ما يجعلك تنطلق بمغامرة جديدة من دون أن تترك لك وقتًا لفراغ.
صحيًا: لا تبذل جهدًا مضاعفًا في أعمال لست أنت مسؤولًا عنها، بل أترك الأمور لأربابها وأرح نفسك.
القوس
مهنيًا: تحضر اجتماعًا مهمًا تكون نتائجه إيجابية لمصلحتك وتندفع في تنفيذ مشاريع معلقة منذ مدة طويلة.
عاطفيًا: تشعر بسعادة كبيرة عندما تمضي والشريك أوقاتًا ممتعة وتتمنى أن تطول لتبقى قربه أطول مدة ممكنة.
صحيًا: لا تستخف بشمس تشرين فهي مؤذية إذا عرّضت نفسك لها مدة طويلة.
الجدي
مهنيًا: تتزود هذا اليوم أفكارًا منوّعة وبنّاءة وتلاقي الدعم من بعض الفئات والأفرقاء.
عاطفيًا: عبارات الثناء والتنويه تكون عنوان المرحلة المقبلة في حياتك العاطفية، وخصوصًا بعد الجهد الاستثنائي الذي بذلته.
صحيًا: قاوم كل من يحاول ثنيك عن ممارسة الرياضة، ولا تدع أي شيء يحد من نشاطك.
الدلو
مهنيًا: تحقق نجاحًا مهنيًا لا علامات استفهام عليه وتنجز اعمالك بقدرة غريبة وسرعة فائقة فتستحق التهاني والتقدير.
عاطفيًا: لا تتجاهل العواطف التي تربطك بالشريك لأنك قد تجرح مشاعره في أي وقت.
صحيًا: كن على يقين أن الانتباه للصحة أمر غاية في الأهمية ويتطلب بعض التضحيات.
الحوت
مهنيًا: إحذر التسرع في الكلام، وتجنّب قدر الإمكان فرض وجهة نظرك في يوم سلبي.
عاطفيًا: تظهر بعض الصدامات في الآراء وتتعرّض لبعض التجارب التي تمتحن خصال الشريك كما تريده أن يعاملك هو.
صحيًا: تتلقى عروضًا للسفر، لكنك قد تختار منها ما تشعر بأنه يتطلب حركة ونشاطًا.