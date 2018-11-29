على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مصر تخطت مرحلة صعبة، وانتقلت من الدولة الرخوة إلى المستقرة، مشيدًا بما أنجزه المجلس الحالى من قوانين خلال الفترة الماضية، والتى تعد الأكبر فى تاريخ الدولة المصرية.

وحضر عبدالعال، اليوم، الاجتماع الدورى لمجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وتم تكريمه من مجلس الجامعة وإهداؤه درع التميز الذى يُمنح للشخصيات ذات الإسهامات الكبيرة فى المجتمع، تقديرًا لمكانتها وإعزازًا لدورها المؤثر فى الدولة المصرية.



