رجال يد الأهلى يفوز على سموحة 24-20 فى الدورى

حقق الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على حساب فريق سموحة بنتيجة (24-20)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.. وشهدت أداءً قويًا ومميزًا من جانب الفريقين، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بنتيجة 12-9.

وفي الشوط الثاني، دفع عاصم حماد، المدير الفني، بعدد من التبديلات لتنشيط خطوط الفريق، مما أسهم في نشاط كبير لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 24-20.. ويواصل الفريق عروضه القوية في البطولة.