اجتماع «مفصولى الوفد» يتحدى أبوشقة.. وسكرتير الحزب: «كلام فارغ»



تتواصل تداعيات أزمة انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، التى أسفرت عن فصل ٦ من أعضاء الحزب، ممن طعنوا على نتيجة الانتخابات التى أجريت ٩ نوفمبر الماضى. وعقد عدد من قيادات الحزب المتظلمين من نتيجة الانتخابات، من بينهم المفصولون، اجتماعًا مساء أمس الأول الأربعاء، انتهى إلى إلغاء القرار الصادر من رئيس حزب الوفد الحالى، المستشار بهاء الدين أبوشقة، بفصل النائب محمد فؤاد، وإسناد مشروع قانون منع الجمع بين رئاسة الأحزاب السياسية ورئاسة ووكالة أى لجنة نوعية بمجلس النواب إليه، بعد استيفاء شروط تقديم القانون.

وناقش المجتمعون الشكوى المقدمة ضد كل من: طارق سباق، وطارق تهامى، وسفير نور، ووافقوا على ضمهم لدعوى سحب الثقة، وإسقاط عضويتهم من حزب الوفد.

بدوره، وصف طارق تهامى، سكرتير عام مساعد الحزب، ما تصدره هذه المجموعة من «المفصولين» بأنها قرارات تفتقر لأى سند سياسى أو قانونى، معتبرًا أنها «كلام فارغ».



